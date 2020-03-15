İSO’dan fahiş fiyat artışlarına ceza

İSO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İSO olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki, İSO, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır.”