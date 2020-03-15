15.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İSO’dan fahiş fiyat artışlarına ceza
İstanbul Sanayi Odası (İSO), koronavirüsün Türkiye’de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.
İSO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İSO olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki, İSO, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır.”
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.