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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: İspanya'da işsiz sayısı 330 binden fazla arttı
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    02.04.2020 - 10:05 |

    Son dakika haberler: İspanya'da işsiz sayısı 330 binden fazla arttı

    Son dakika haberlere göre, İspanya'da işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre 300 binden fazla arttı.

    Son dakika haberler: İspanya'da işsiz sayısı 330 binden fazla arttı

    İspanya Çalıma Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması için alınan tedbirlerin ekonomide yavaşlama ile bir araya gelmesinin etkisi ile işsiz sayısı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,31, 302 bin 265 arttı ve 3,5 milyona ulaştı.

    Bu, Nisan 2017'den bu yana görülen en yüksek rakam.

    Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla dolduCorona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
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