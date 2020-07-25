İspanya’ya Damat gidiyor!

İspanya’nın en büyük mağaza zinciri El Corte Ingles’le anlaşan Damat, İspanya Milli Takımı’na sponsor olurken, İspanya Futbol Federasyonu’na da satışa başladı. Ayrıca marka Türkiye’de 12, yurtdışında ise 8 mağaza açacağını duyurdu.

DEV MAĞAZAYA GİRDİ

Damat, Tween, D’S Damat markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemiye karşın yatırımlarını ve iş birliklerini sürdürdüklerini belirterek, “İspanya’nın en büyük mağaza zinciri El Corte Ingles’in kış sezonunda ürünlerimiz yer alacak. Anlaşmayı yeni imzaladık. Pandemi öncesinde İspanya Milli Takımı’yla sponsorluk için anlaşmıştık. Araya pandemi girdi ama bu da sürecek. Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu bünyesindeki hakem, gözlemci ve çalışanlar bizden ürün satın almaya başladı. İlk ürünler eylülde gidiyor” dedi.

Orakçıoğlu, şu anda 210 yurtdışı ve 221 yurtiçi olmak üzere 431 mağazaları bulunduğunu, yeni normalde yeni mağaza yatırımlarını da sürdüreceklerini aktardı. Hedefleri doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini dile getiren Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi: “Yurtiçinde 12, yurtdışında 8 mağaza açacağız. Hazirandan itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde de yeni mağazalar açtık. Yurtdışında ise Avrupa ve Orta Doğu’da toplam 8 mağaza geliyor. Moskova’da iki yeni mağaza ve Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Hills’te de D’S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı var.”

10-15 AVM’den çıkacak

Orakçıoğlu, Türkiye’de 10-15 AVM’deki mağazalarını kapatacaklarını da açıklayarak, şunları söyledi:

“Bizi iş ortağı gören AVM’lerle yolumuza devam ediyoruz. Anlayış göstermeyen AVM yatırımcılarıyla ise yollarımızı ayırıyoruz. Bu yıl bölüşecek çikolatalı pasta yok sadece ekmek var. Onu da paylaşmak lazım.”