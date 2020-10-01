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    01.10.2020 - 12:27 | | AA

    Isparta elması dalında satılması ve verimiyle yüz güldürüyor

    Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Isparta'da yetişen elma, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da talep görüyor.

    Isparta elması dalında satılması ve verimiyle yüz güldürüyor

    Gül, lavanta, domates, üzüm, kayısı ve karanfil üretimiyle güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'daki elma hasadında, bu sezon 850 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye elma üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, bu yıl da verimli bir sezon yaşanıyor.

    Isparta'nın özellikle Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde üretimi daha fazla olan elma, hem iç piyasa hem de dış piyasada ilgi görüyor. Hasadına devam edilen elma, çoğu zaman dalında satılıyor.

    Bereketli sezon yaşanıyor

    Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, il genelinde elma hasadının devam ettiğini söyledi. Elmanın büyük emek ve özveriyle üretiminin yapıldığını aktaran Selçuk, "İlk önce bu ağaçlar büyüyor, yetiştiriliyor. Biz ağaçlara bir çocuk gibi bakıyoruz. Bunun neticesi olarak da bu yıl bereketli bir sezon yaşanıyor. Şu an salgın nedeniyle tarım işçilerimiz sosyal mesafelerini koruyarak burada hasadı gerçekleştiriyor. Üreticiden işçisine herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Elmanın dış piyasada, İran, Irak, Hindistan gibi ülkelere ihraç edildiğini vurgulayan Selçuk, Isparta'da üretilen elmalarla ülke ekonomisine katkı sağlandığını kaydetti.

    Isparta'nın elma üretiminde Türkiye'de lider konumda olduğuna dikkati çeken Selçuk, hasadı gerçekleştirilen elmaların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini dile getirdi.

    Elma ihracatı yükseldi

    Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin de ilçede bu sezon elma üretiminde yüksek bir beklenti içinde olduklarını ifade etti. Elmada ihracatın arttığını belirten Sezgin, "Bu durum, üreticiye ücret olarak yansımaya başladı. Üreticimiz ekonomik anlamda mutlu olduğu zaman elmanın kalitesiyle beraber daha güzel günler bizi beklemektedir. Biz ilçede Gala, Golden Reinders ve Granny Smith çeşitlerini üretiyoruz. İç piyasada genellikle büyük şehirlere sevkiyatlarımız devam ediyor. Dış piyasada, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan'a kadar elmamız gidiyor."

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