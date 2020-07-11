Isparta'nın 3 ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Isparta'nın Gönen ilçe merkezi ile 5 mahalle ve köyünde, Şarkikaraağaç'ın 7 mahalle ve köyünde, Yalvaç'ın Kumdanlı köyünde DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma dışında bırakılacak.