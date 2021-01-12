İşsizlik 0.7 puan düştü % 12.7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.4 puan gerileyerek yüzde 24.9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0.7 puan düşüşle yüzde 13 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıl ekimde 2019’un aynı ayına göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2.3 puanlık azalışla yüzde 43.6 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 110 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.6’sı tarım, yüzde 20.3’ü sanayi, yüzde 6.4’ü inşaat, yüzde 55.7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılım

İşgücü, Ekim 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31 milyon 452 bin kişi, işgücüne katılma oranı 3 puanlık azalışla yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kayıtdışı çalışanların oranı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak yüzde 31 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019’un aynı dönemine göre 3.6 puan düşerek yüzde 19.9’a geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, 0.1 puan artarak yüzde 12.9 oldu.

Cari açık 38 milyar $

Türkiye’nin cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari açıkta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019’un aynı ayına göre 2.9 milyar dolar artarak 3.8 milyar dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1.4 milyar dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.