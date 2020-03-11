İşsizlik artıyor

TÜİK, Aralık 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.2 puan yükselerek yüzde 13.7 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Aralık 2019’da bir önceki aya göre 0.4 puan arttı. Söz konusu ayda 15 - 24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.5 puan yükselerek yüzde 25 oldu. İşsizlik oranı, 15 - 64 yaş grubunda ise 0.3 puan artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.



İstihdam yükseldi

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bine yükselirken, istihdam oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7 olarak kayıtlara geçti.



İstihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi arttı ve 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0.7 puan azalarak yüzde 44.7 olarak gerçekleşti.



İstihdam edilenlerin yüzde 16.5’i tarım, yüzde 20.6’sı sanayi, yüzde 5.4’ü inşaat, yüzde 57.5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücü, Aralık 2019’da önceki yılın aynı ayına göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 51.8 oldu. Aralık 2019’da bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yıla göre 1.1 puan azalarak yüzde 32.3 olarak belirlendi.





