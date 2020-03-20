İşsizlik fonu kısa çalışmaya

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketine ilişkin, “Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak” dedi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, virüsle birlikte dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir sürece girildiğini belirterek, “Suyun derinliğini hala bilmiyoruz ama kısa süredeki etkilerine baktığımızda her ülke kendi ekonomisine etkilerine karşı benzer tedbirler alıyor. Biz de bu kapsamda Türkiye olarak sağlık boyutu ve ekonomik boyutu çok yakından takip ediyoruz” diye konuştu.



3 aylık pencere



Açıklanan paketin, bu yeni sürecin küresel ekonomiye etkileri noktasında ilişkili STK’lar başta olmak üzere tüm paydaşlarla görüşmeler neticesinde oluşturulmuş ilk paket olduğunu belirten Albayrak, “Turizm, ihracat, ticaretin farklı alanlarda oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı, iş akışında yaşanabilecek problemler özelinde ciddi bir rahatlama getirecek bir 3 aylık pencere açtık” dedi.



Bu sürecin her ay takip edileceğini aktaran Albayrak, “Dolayısıyla belirlediğimiz sektörler muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. 3 aylık yaklaşık 50-60 milyar TL’lik bir likidite etkilenen sektörlere bir rahatlama sunacak” diye konuştu.

KGF hacminin artırılmış olmasının kaldıraç etkisi yaratacağını kaydeden Albayrak, en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesinin ve toplam 650 bin emeklinin bundan yararlanmasının da tüketimi canlandıracağını vurguladı.



Torba geliyor



Bu süreçte işletmelerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceğini hatırlatan Albayrak, bu ödeneğe sağlanacak kaynak konusunda da şunları söyledi:

“İşsizlik fonu bugünler için var. İstihdamı koruma koşuluyla kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bakanlığımız da zaten meclise detayı, maddeyi gönderecek, esnetilmesi konusu. Daha fazla sektörün de olumlu etkilenmesi noktasında bir düzenlemeyle bir torbaya gelecek, zaten o paketin içerisinde bu da var. Dolayısıyla birçok sektörün de bu çerçevede işsizlik fonu üzerinde kısa çalışma ödeneğinden faydalanması ile ilgili bu da söz konusu olacak.”

Koronavirüs nedeniyle büyük bir risk görmediğini söyleyen Albayrak, “Türkiye pozitif ayrışıyor” dedi.



‘Dükkânı bir şekilde işleteceğiz’

Önceki gün açıklanan pakette özellikle dar gelirli kesimi önceliklediklerini belirten Albayrak şunları söyledi:

“İç piyasayı, iktisadi faaliyetleri takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Nisanda bir resim bekliyoruz, mayıs-haziran etkisini öncelikleyeceğiz. Devlet olarak bir bilançonuz, gelirleriniz, giderleriniz var. Bu gelirlerle, giderlerle maaşları ödeyeceksiniz. Vergiydi, şunu, bunu yapacaksınız. Dükkanı bir şekilde işleteceğiz. Türkiye’nin mevcut kapasitesi içerisinde, makul olan talepleri sonuna kadar yürütmek zorundayız.”



Vergisi ertelenecek sektörler



Perakende ticaret ve AVM: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri, küçük ev eşyaları, beyaz eşya , mobilya, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete-dergi, ayakkabı ve giyim eşyası, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcı, balıkçı, pastane ve fırınlar, kozmetik.



Demir çelik ve metal



Otomotiv: Tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı.



Lojistik-ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü su yolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri.

Sinema ve tiyatro



Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, tur operatörü ve seyahat acenteleri, rezervasyon hizmetleri.



Yiyecek ve içecek hizmetleri: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler.



Tekstil ve konfeksiyon



Etkinlik ve organizasyon



‘Hedefler tutacak’



Bakan Albayrak şu öngörülerde bulundu:



“Türkiye, böyle bir küresel sürece belki en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak. Küresel süreçlerin etkisiyle mart ayında hafif yavaşlamayla birlikte her ne koşulda olursa olsun ilk çeyreği biz beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bugünkü gerçekleşmeler ışığında bakıyorum, 2020 hedeflerini tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz.”