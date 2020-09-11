İşsizlik haziranda yüzde 13.4’e çıktı

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişiye geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 15.9 olarak hesaplandı.



İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre ise 0.5 puan arttı. Söz konusu ayda 15 - 24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puan artarak yüzde 26.1 oldu. İşsizlik oranı 15 - 64 yaş grubunda ise 0.4 puan artışla yüzde 13.7 olarak gerçekleşti. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 981 bin kişi düşüşle 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı da 4 puan azalışla yüzde 42.4 olarak kayıtlara geçti.