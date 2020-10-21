İşsizlik Maaşı Toplam Kaç Ay Alınıyor? 2020 İşsizlik Maaşı Süresi

İş akdinin feshi ile karşı karşıya kalan pek çok insan ne kadar süreyle işsizlik maaşı alacağını öğrenmeye çalışmaktadır. Devlet tarafından verilen bu ödemenin kaç yıl verildi ve hangi şartları olması gerektiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir.



İşsizlik Maaşı Toplam Kaç Ay Alınıyor?



2020 güncel bilgiler doğrultusunda istedik maaşı toplam kaç ay alınıyor en çok araştırılan konular arasında gelmektedir. İş akdinin çeşitli nedenlerden dolayı feshedilmesinden sonra, yeni bir iş bulana kadar insanlar geçimini sağlayabilmek için işsizlik maaşı alırlar. Bu süreç kişinin elde ettiği maaşa ve aynı zamanda çalışma süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.



- 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 180 gün işsizlik maaşı alabilmektedir.

- 900 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 240 gün işsizlik maaşı alabiliyor.

- 1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler ise, 300 gün süre ile işsizlik maaşı alma hakkını elde etmektedir.



Bu süreler doğrultusunda iş akdi feshedilen ve işsiz kalan pek çok kişi, işsizlik maaşını alarak yeni bir iş bulana kadar geçimini sağlayabilmektedir. İşsizlik maaşı miktarı ise kişinin aldığı maaşa ve sigorta derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu noktada günlük brüt kazancın %40’ı kapsamında hesaplama yapılır. Bu kazancın üzerinden aylık bir hesaplama yapılır ve kişi hak kazandığı ay boyunca işsizlik maaşı alır. Süre tamamlandıktan sonra ise kişinin yeni bir iş bulmuş olması gerekmektedir.