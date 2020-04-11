11.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İşsizlik ocakta % 13.8’e düştü
Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.8’e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 306 bin kişilik azalışla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
2019’un ocak ayında işsizlik oranı yüzde 14.7 olarak gerçekleşmişti.
TÜİK verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.2 puan azalarak yüzde 24.5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalışla yüzde 14.1 oldu.