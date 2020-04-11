İşsizlik ocakta % 13.8’e düştü

2019’un ocak ayında işsizlik oranı yüzde 14.7 olarak gerçekleşmişti.



TÜİK verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.2 puan azalarak yüzde 24.5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0.9 puan azalışla yüzde 14.1 oldu.