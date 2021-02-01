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01.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İşsizlik ödemesi 5 Şubat’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

İşsizlik ödemesi 5 Şubat’ta

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” ifadesini kullandı.  

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