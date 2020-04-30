30.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İşsizlik ödeneği erkene çekildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık” dedi. Koronavirüse karşı önlemleri sürdürdüklerini belirten Selçuk, geçtiğimiz ay gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.
26 Nisan’a kadar IBAN bildiren hak sahiplerinin ödemesini banka hesabından alacağını aktaran Selçuk, IBAN’ı olmayanların ödemesinin PTT şubeleri aracılığıyla yapıldığını hatırlattı.