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    30.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşsizlik ödeneği erkene çekildi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık” dedi. Koronavirüse karşı önlemleri sürdürdüklerini belirten Selçuk, geçtiğimiz ay gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

    İşsizlik ödeneği erkene çekildi

    26 Nisan’a kadar IBAN bildiren hak sahiplerinin ödemesini banka hesabından alacağını aktaran Selçuk, IBAN’ı olmayanların ödemesinin PTT şubeleri aracılığıyla yapıldığını hatırlattı. 

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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