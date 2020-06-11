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    HaberlerEkonomi Haberleri İşsizlik oranı % 13.2’ye düştü
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    11.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İşsizlik oranı % 13.2’ye düştü

    Türkiye’de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 14.1’den yüzde 13.2’ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

    İşsizlik oranı % 13.2’ye düştü

     

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü  istatistiklerini açıkladı.

    Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

    İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0.4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.6 puan azalarak yüzde 24.6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0.8 puan azalışla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti.

    İstihdam 26 milyon

    İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye düştü ve istihdam oranı 3.4 puanlık azalışla yüzde 42 oldu. İş gücüne katılma oranı, bu dönemde 4.5 puan düşerek yüzde 48.4’e geriledi. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 4.8 puan azalarak yüzde 29.1 olarak belirlendi.

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