İşsizlik oranı % 13.2’ye düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0.4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.6 puan azalarak yüzde 24.6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0.8 puan azalışla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti.

İstihdam 26 milyon

İstihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişiye düştü ve istihdam oranı 3.4 puanlık azalışla yüzde 42 oldu. İş gücüne katılma oranı, bu dönemde 4.5 puan düşerek yüzde 48.4’e geriledi. Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 4.8 puan azalarak yüzde 29.1 olarak belirlendi.