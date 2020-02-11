İşsizlik oranı % 13.3’e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artışla yüzde 15.4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 45.6’ya geriledi. Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3’ü tarım, yüzde 20.4’ü sanayi, yüzde 5.6’sı inşaat ve yüzde 56.6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücü, 182 bin kişi artarak 32.4 milyona ulaşırken, iş gücüne katılma 0.5 puan azaldı.