İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı azaldı

İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, Nisan sonu itibarıyla 133 milyar 222,6 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mayıs sonunda 127 milyar 335,1 milyon TL seviyesine indi.

Fon varlığının yüzde 76,13'Ü tahvil, yüzde 20,87'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 76,58, mevduat miktarı yüzde 23,42 olmuştu.

Aynı ayda fonun geliri 2,74 milyar TL, gideri ise 8,62 milyar TL olarak gerçekleşti. Fon'dan en fazla ödeme 5,34 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği, 1,87 milyar TL teşvik ve destek ödemeleri için yapıldı.

İşsizlik ödeneği 145,7 milyon TL, nakdi ücret desteği 442,3 milyon TL, aktif işgücü programları için 324,6 milyon TL, işbaşı eğitim programları için 259,5 milyon TL, yarım çalışma ödeneği için 1,98 milyon TL ve ücret garanti fonu ödemesi için 2,45 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 246,2 milyon TL ise diğer giderler için ayrıldı.

Mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 milyon 91 bin 402 kişiye kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.