30.11.2020 - 11:01 | | DHA
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.
Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dediBursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.