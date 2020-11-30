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30.11.2020 - 11:01 | | DHA

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi. 

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