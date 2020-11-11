İşsizlikte düşüş var: Yüzde 13.2

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde işsizlik oranı 0.8 puanlık azalışla yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15.7 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15 - 24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puan azalarak yüzde 26.1 oldu.

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin düşüşle 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 43.9 oldu. İş gücüne katılma oranı da 3.3 puanlık azalışla yüzde 50.6 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3.2 puan azalışla yüzde 32.9’a geriledi.