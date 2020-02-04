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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul - Ankara arası trenle 30 dk kısalacak
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    04.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    İstanbul - Ankara arası trenle 30 dk kısalacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Ankara - İstanbul - Ankara hattında ekspres YHT’leri (Yüksek Hızlı Tren) işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara - İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız” dedi.

    İstanbul - Ankara arası trenle 30 dk kısalacak

    Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Ankara - İstanbul, Ankara - Konya, Ankara - Eskişehir ve Konya - İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda günde 44 sefer düzenlendiğini söyledi.

    Turhan, “Hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 2’si teslim alındı. Bunların testleri tamamlanmak üzere. Testlerin ardından bu setleri Ankara - Konya, Ankara - Eskişehir ve açıldığında Ankara - Sivas hattında birer birer hizmete vereceğiz. Ardından Ankara - İstanbul - Ankara hattında ekspres YHT’leri işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara - İstanbul seyir süresini 30 dakika kısaltacağız” diye konuştu.

    Özel sektöre katkı

    Sektörde özel sektöre katkı amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Turhan, “Özel sektörün önünü açmak için bugüne kadar 718 yük vagonu ve 20 lokomotif kiraya verildi. Özel demir yolu yük treni işletmecileri ile demir yolu taşımacılık sektörünün daha hızlı büyümesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

    TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı da 2023 yılı yolcu ve yük taşıma hedeflerine ulaşabilmek için ivedi olarak 17 elektrikli, 20 dizel lokomotif, 800 yük vagonu, 200 platform vagon ile 40 yataklı yolcu vagonu temin edilmesi gerektiğini kaydetti.

    İstanbul - Ankara arası trenle 30 dk kısalacak

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