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    10.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul Finans Merkezi için yeni hamle

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile iş birliği yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır” ifadesine yer verildi.

    İstanbul Finans Merkezi için yeni hamle

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, Euroclear Bank ile yapılan iş birliği sayesinde yabancı yatırımcıların Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillere daha kolay erişebileceğini bildirdi.

    Hesabı olmasa bile

    Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun.”

    AA’nın edindiği bilgiye göre, yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile mevcut Euroclear hesapları, her türlü DİBS’e erişmesi için yeterli olacak. Euroclear saklama özelliği sayesinde Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde DİBS yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

    Uluslararası yatırımcılar operasyonel ve ekonomik sebeplerle takas ve saklama hizmetlerinde ağırlıklı olarak yabancı merkezi saklama kuruluşları ile çalışmayı tercih ediyor.

    Maliyeti düşürecek

    Uluslararası bağımsız denetim şirketi PwC’nin araştırmaları, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan ülkelerin finansman maliyetlerinde düşüş yaşandığını ve 10 yılda gayrisafi yurt içi hasılalarına 3.8 milyar dolar katkı sağladıklarını gösteriyor.

    Birçok ülke örneğinde yabancı merkezi saklama kuruluşlarıyla iş birlikleri yerel tahvil piyasasıyla başlarken, ilerleyen dönemlerde hisse senedi piyasaları ve özel sektör tahvillerinde de aynı yolun izlendiği görülüyor.

     

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