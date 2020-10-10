İstanbul Havalimanı’na uluslararası sertifika

İstanbul Havalimanı’nın yönetim sistemlerine yönelik aldığı sertifikalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “Sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz” dedi.