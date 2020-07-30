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    30.07.2020 - 13:18 | | AA

    İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

    Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Havalimanına gelen yolcuların vücut ısıları termal kamera ile ölçülürken, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat edildi.

    İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine gidemeyenler bu kez, Kurban Bayramı'nda bu seyahatlerini gerçekleştiriyor. Bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında işlemlerini yaptı. Özellikle iç hatlarda yolcu hareketliliği dikkat çekti.

    İNSANLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ

    Kurban Bayramı tatilini memleketi Sivas'ta geçireceğini ifade eden Hakan Akdağ, "Geçen bayram gidememiştik, biletimiz iptal olmuştu bu bayram gideceğiz. Normal hayatımdaki tedbirleri uyguluyorum. Maskemiz ve dezenfektanımız var. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Köye gittiğim için orada kurallar biraz daha rahat olabiliyor. Tek tesellimiz daha kapalı bir çevre olduğu için dışarıdan pek yok" diye konuştu.

    BELİRLENEN KURALLAR İÇERİSİNDE KURBAN KESECEĞİZ

    Trabzon'a eşi Ayşe Ebrar Doğan ile birlikte giden Recep Doğan ise, "Her gün aldığımız önlemleri bu dönemde de alacağız. Özlediğimiz anne ve babamızı bayram ziyaretine gidiyoruz. Dolayısıyla her ne kadar özlemişsek bile yine pandemi kurallarını dikkate alarak gideceğiz. Yine kurban keseceğiz, belirlenen kurallar çerçevesinde bunu gerçekleştireceğiz. Maalesef bu virüs hayatımızı etkiledi" dedi.

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