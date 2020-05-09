Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda zorunlu! Yapmayana müdahale edilecek

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oldu.

Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.

HAVALİMANINDA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Virüsle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık. Koronavirüsün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz. Bunu engellemek için maske takın deniyor. Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek. Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.

Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.

YEMEK ALANLARINDAKİ TEDBİRLER

Yemek alanlarında da sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Masalar arasında gerekli mesafeler sağlanacak. Aileler noktasında tek masa kullanımına izin verilecek. Tek gelen yolcuların masalarda yüz yüze gelmemelerini sağlayacak tedbirleri sağlayacağız. Yolcuların güvende hissetmesi çok önemli. Yolcu havalimanına baktığında gerekli tedbirlerin alındığını görecek.

"YOLCULAR İKAMET EDECEKLERİ ADRESİ BİLDİRECEK"

Yolcular gelecekleri yerlerin adreslerini havalimanlarında bildirecekler. Havalimanı girişlerine özel dezenfektanlı paspas koyulacak. Bu paspasla virüsün ayakkabı ile taşınımı engellenecek. Tüm terminalde dezenfektan cihazları olacak.

İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğü bu süreçte avantaj olacak. Ülke içindeki şehirler risk bölgelerine bölünecek. Az riskli bölgelerden gelen yolcular ile yüksek riskli yerlerden gelen yolcuların farklı bölümlerden uçmasını sağlayabilecek şekilde terminali düzenleyebiliriz.

"MAĞAZALAR ŞU AN İÇİN KAPALI"

Havalimanındaki mağazaların açılması yolcuların sayısına bağlı. Çalışanların güvende hissetmesi de önemli. Mağazaların açılmasıyla ilgili kararı kendileri verecekler.

SAĞLIK PASAPORTU TARTIŞMASI

Sağlık pasaportu olursa olumlu bir katkısı olur. Antikor üreten insanlar rahatça seyahat edebilmeli. Sağlık Bakanlığı'ndan test ünitesi kurulması yönünde bir talepte bulunduk. Yurt dışından gelen yolcuların test yapıldıktan sonra ülkeye girmesini önerdik. Bakanlıktan bu konuda olumlu yanıt aldık, test için 24 saatlik bir süre gerektiği bize iletildi.

HAVALİMANINDA MASKE VE ELDİVEN SATIŞI OLACAK

Havalimanında maske ve eldiven satışı için belirli noktalar olacak. Ama yolcular maskesiz içeriye giremeyeceği için sadece yedek olarak havalimanından maske ve eldiven temini yapabilirler. Eldiven ve maske olmadan kesinlikle havalimanına gelmeyin.

3. PİST NE ZAMAN AÇILACAK?

3. pistin devreye girmesiyle taksi süresi kısalacak. Pist havalimanına büyük avantaj sağlayacak. 18 Haziran'da 3. pist açılacak.