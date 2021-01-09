İstanbul İhracatçı Birlikleri ihracatını artırdı

İİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği 2020 yılında 198 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5 oldu.

İİB bünyesindeki İstanbul ihracatçıları, 2020 yılında 7 milyar 834 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, bir önceki yıla kıyasla, yüzde 3,5 ihracat artışı yakaladı.

En çok ihracat Irak’a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, geçen yıl, değer bazında en fazla ihracatı yaklaşık 581 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı.

İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Norveç’e gemi ve yat, ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık’a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön plana çıktı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, geçen yıl, ülke gruplarında değer bazında en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi.

İİB, aralık ayında ise 859 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi

İstanbul İhracatçı Birlikleri, aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,1 artış ile 859 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, aralıkta en fazla ihracatı Norveç, Irak, Almanya, ABD ve İtalya’ya gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla yüzde 0,6 artışla, 1 milyar 985 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, aralıkta ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artışla 207 milyon dolar tutarında ihracata ulaştı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, geçen yılı, 2019 yılına kıyasla yüzde 3,8 artışla, toplamda 1 milyar 892 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, aralık ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artırarak, 198 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,9 ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 1 milyar 375 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik aralık ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,3 oranında artış ile 188 milyon doların üzerinde ihracata ulaştı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 2020 yılında, yaklaşık 731 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında ise, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 17 oranında artışla 77 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), geçen yıl, 626 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 oranında artış ile yaklaşık 57 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,1 artış ile 361,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla, yaklaşık 42 milyon dolar tutarında ihracat elde etti.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,7 artış ile 171 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, aralık ayında ise yaklaşık 15 milyon dolar tutarında ihracata ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, geçen yıla ve İİB’nin ihracat artışına ilişkin şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle 2020, tüm dünya için oldukça zor bir yıl oldu. Pek çok sektör, bu yılı durağan geçirmesine rağmen, 2020 yılını ihracat artışı ile kapattık. Bu bir başarı hikayesi. Burada elbette salgın günlerinde hiç durmadan üretmemizin, dünyaya kesintisiz bir şekilde sürdürülebilir ihracatı sağlamamızın payı çok büyük.

Salgın ile değişen dünyaya çok çabuk ayak uydurabildik. Artışın bir diğer sebebi de salgın sürecinde alınan erken tedbirler, üretici ve ihracatçının taleplerinin yerine getirilmesinde bakanlıkların aldığı hızlı kararlar süreci çok iyi atlatmamızı sağladı. 2021 yılında, ihracatımızı arttırarak, daha fazla katma değerli ürünlerle, salgın sürecinde yaptığımız gibi tüm dünyanın yeni, sürdürülebilir tedarikçisi olmaya devam edeceğiz.”