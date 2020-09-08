İstanbul Park’ı test etti

Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ‘16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’ programının son gününde İstanbul Park’ta gerçekleştirilen özel yarışta dereceye giren takım kaptanlarıyla birlikte rallikros yarışlarında kullanılan araçlarla tur attı.

Varank, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol’u kullanan Varank, ikinci olurken, yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

‘Zorlayıcı bir pist’

Mustafa Varank, Formula 1’in uzunca yıllar aradan sonra tekrar İstanbul’a geldiğini belirterek, “Bu sporseverler açısından oldukça heyecan uyandırdı. Burada bugün pisti de test etme imkanı bulduk, son kontrollerimizi yapmış olduk. Pist çok güzel. Bayağı zorlayıcı bir pist” dedi.

Mustafa Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Rallikros Şampiyonası’nda kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip, 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna da geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank’ın co-pilotluğunu Avitaş Genel Koordinatörü Halid Avdagiç yaptı.