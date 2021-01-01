MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul Teknik Üniversitesi personel alacak
ABONE OL
01.01.2021 - 17:21 |

İstanbul Teknik Üniversitesi personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi personel alım için başvuru tarihi 21 Ocak'ta sona erecek.

İlan Resmi Gazete'de de yayınlandı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

    Erdoğan'dan Ankara kulislerini sallayan ziyaretle ilgili flaş açıklama!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’le yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da cevap verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil paramparça oldu! 2 öldü 3 yaralı

    Otomobil paramparça oldu! 2 öldü 3 yaralı

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

    Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

    Sıradaki Haber