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14.01.2021 - 18:13 |

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli bilişim personelleri alacak.

İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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Araç hurdaya döndüTunceli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazadan Akbulut çifti olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de feci kazada yaralandı.
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