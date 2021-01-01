01.01.2021 - 17:14 |
İstanbul Üniversitesi'nden personel ilanı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı yayınlandı.
İlan.gov.tr'de yayınlanan ilan için son başvuru tarihinin 14 Ocak olduğu belirtildi.
Alınacak personel sayısının 9 olduğu açıklandı.
Erdoğan'dan Ankara kulislerini sallayan ziyaretle ilgili flaş açıklama!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’le yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da cevap verdi.