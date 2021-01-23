İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışı onaylandı

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaş Mahallesi'nde bulunan 4 bin 289,68 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 2 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Altunbay'a satılması kararlaştırıldı.

Maliye hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi, Altınkum Mahallesi'nde bulunan 1196,24 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da yapılan ihalede 7 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pamir Havlu Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verildi.