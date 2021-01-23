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23.01.2021 - 08:57 | | AA

İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özelleştirme kapsam ve programında yer alan İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışına onay verdi.

İstanbul ve Aydın'daki iki taşınmazın satışı onaylandı

Konuya ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaş Mahallesi'nde bulunan 4 bin 289,68 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, yapılan ihalede 2 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Altunbay'a satılması kararlaştırıldı.

Maliye hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi, Altınkum Mahallesi'nde bulunan 1196,24 metrekare yüzölçümlü taşınmazın da yapılan ihalede 7 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Pamir Havlu Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine satılmasına karar verildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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