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    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbul’a ‘temiz’ proje

    Temizlik ürünleri markası Cif, ‘Temizken Güzel’ isimli yeni projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi iş birliğiyle hayata geçiriyor.

    İstanbul’a ‘temiz’ proje

     

    Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, proje kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı’nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye’de üretilen 20 adet Cif Çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Çöpkaparlar ile toplanan atıklar ayrıştırılacak ve uygun olanlar geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırılacak. Çöpkaparlar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması hedefleniyor.

    Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı’nda Türkiye’nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuluyor. Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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