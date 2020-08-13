‘İstanbul’a uluslararası sağlık akreditasyonu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’ sertifikasını alan İstanbul Havalimanı, dünyada bu sertifikayı alan ilk havalimanı oldu.

Dünyada ilk oldu

Kovid-19 salgını ile birlikte aldığı hijyen önlemlerini sık sık güncelleyen İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen sertifika ile Türkiye ve dünyanın en hijyenik havalimanları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları söyledi:

“Yolcularımıza, yeni normal dönemde ‘hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat’ sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Havalimanı Pandemi Sertifikasını aldık, ardından ‘Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü’nü imzaladık. Son olarak da ‘Havalimanı Sağlık Akreditasyonu Sertifikasını’ almaya hak kazanan dünyadaki ilk havalimanı olduk. Böylesine güçlü bir kurumun denetiminden geçip, sertifikayı alan ilk havalimanı olmaya layık görülmek bizim açımızdan son derece önemli. Bu sertifika yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır.”

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Avrupa Genel Direktörü Olivier Jankovec de yaptığı açıklamada, “Gururla belirtmek isterim ki bu akreditasyonu alan ilk havalimanı Avrupalı bir havalimanı oldu. Tüm İstanbul Havalimanıekibine tebrikler” dedi.