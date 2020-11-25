İstanbul'da 10 ilçede bulunan bazı evler satışa çıktı!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul'daki 10 ilçede bulunan 118 taşınmazın satışı yapılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ""Açık Teklif Usulü"" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılacak.

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