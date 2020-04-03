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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı
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    03.04.2020 - 11:20 | | İHA

    Son dakika! İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

    Son dakika haberlere göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

    Son dakika! İstanbul’da bin TL sosyal yardım, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

    Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’yi teslim etti.

    Ekipler, “PTT’den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz” açıklamasını yaptı.

    Yürürken ayağı bu hale geldi! Farkına bile varamadı...Düzce’de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın’ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.
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