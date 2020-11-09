MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı
ABONE OL
09.11.2020 - 08:20 | | İHA/DHA

İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı

İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sanayi sektörü erken mesai saatine geçti. Saat 07.00’de gelen işçiler iş başı yaptı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesin problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum

Bugünden itibaren İstanbul'da kademeli mesai başladı. Cevizlibağ'da saat 07.00'da özellikle metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazla kullanıldığı görüldü. Saat 08.00'da metrobüslerdeki yoğunluğun arttığı gözlendi. Bazı metrobüs yolcuları sefer sayılarının çok olduğunu ancak buna rağmen metrobüslerin kalabalık olduğunu belirtti. 

İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı

"Sefer sayısı da iyi bu kez ama ona rağmen kalabalıktı"

Yolcu Tahsin Albaş, "Kalabalıktı, metrobüsle geldim, ayakta. Sefer sayısı da iyi yoğundu bu kez ama ona rağmen kalabalıktı. Sabah mesaisi olduğu için herhalde" dedi. Fecire Durgun  ise "Çok kalabalık, metrobüsle geldik. Beylikdüzü'nden geliyoruz, çok dolu" diye konuştu. Harun Gökbayrak, "Aşırı yoğunluk var, çok kalabalık. Metrobüsle geldim, Esenyurt'tan Cerrahpaşa'ya gideceğim. Kalabalıktı, üst üsteydi, yoğundu" şeklinde konuştu. 

Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadın dehşet saçtı!İstanbul Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, güvenlik görevlisine ise, “Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diye hakaretler savurdu. Yaşanan cinnet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı!

Pendik'te site sakini güvenlik görevlisine saldırdı!

Sıradaki Haber