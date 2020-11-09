İstanbul’da esnek mesai uygulaması sanayide başladı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüsle mücadele kapsamında 'Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Kararın ardından işçiler, virüs tedbirleri kapsamında erken saatte işe başladı.

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrikanın sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesin problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.

Kademeli mesainin ilk gününde toplu ulaşımda son durum

Bugünden itibaren İstanbul'da kademeli mesai başladı. Cevizlibağ'da saat 07.00'da özellikle metrobüslerin diğer toplu taşıma araçlarına göre daha fazla kullanıldığı görüldü. Saat 08.00'da metrobüslerdeki yoğunluğun arttığı gözlendi. Bazı metrobüs yolcuları sefer sayılarının çok olduğunu ancak buna rağmen metrobüslerin kalabalık olduğunu belirtti.

"Sefer sayısı da iyi bu kez ama ona rağmen kalabalıktı"

Yolcu Tahsin Albaş, "Kalabalıktı, metrobüsle geldim, ayakta. Sefer sayısı da iyi yoğundu bu kez ama ona rağmen kalabalıktı. Sabah mesaisi olduğu için herhalde" dedi. Fecire Durgun ise "Çok kalabalık, metrobüsle geldik. Beylikdüzü'nden geliyoruz, çok dolu" diye konuştu. Harun Gökbayrak, "Aşırı yoğunluk var, çok kalabalık. Metrobüsle geldim, Esenyurt'tan Cerrahpaşa'ya gideceğim. Kalabalıktı, üst üsteydi, yoğundu" şeklinde konuştu.