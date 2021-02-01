İstanbul'da perakende fiyatlar yükseldi

2021 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 1,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 1,31 oranında arttı.

İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 Ocak ayına göre 2021 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 15,05, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 17,75 olarak gerçekleşmiştir.

Ocak ayında Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 9,92, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 4,79, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,36, Konut Harcamalarında yüzde 1,23, Gıda Harcamalarında yüzde 0,68, Diğer Harcamalarda yüzde 0,26 ve Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,02 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -4,09 azalış görülmüştür.

Ocak 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,25, Mensucat Grubunda yüzde 1,42, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,80, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,78, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,46, Madenler Grubunda yüzde 0,07, artış görülmüştür."