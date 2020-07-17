İstanbul’da suya yüzde % 12.6 zam

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu’nda “Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği” ve “2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri” teklifi de konuşuldu. İSKİ’nin İstanbul’da suya yapmak istediği yüzde 35’lik zam teklifi AK Parti ve MHP’li Meclis Üyeleri tarafından reddedildi. Yüzde 35’lik su zammının yerine Türkiye’de ortalama enflasyon değeri baz alınarak yüzde 12.6’lık teklif edilerek kabul edildi. Teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi.



‘% 35’i kabul etmedik’



İSKİ Meclisi’nde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Biz AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri olarak bu bize gelen yüzde 35’lik zammı kabul etmedik. Reddettiğimiz yüzde 35’lik zammın yerine şu anda Türkiye’de ortalama enflasyon değeri olan 12.6’lık zam teklifini, teklif ettik ve şu anda AK Parti ve MHP grubunun teklifi olarak İstanbullular yüzde 35’lik zamlı suyu değil yüzde 12.6’lık zamlı suyu kullanacaklar” dedi.

Zam 20 Temmuz’dan sonra geçerli olacak.