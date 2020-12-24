İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuşa yüzde 11 zam

Alınan karara göre taksi açılış ücreti 5 TL’den 5.55 TL’ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL’den 6.38 TL’ye, lüks taksilerde 8.50 TL’den 9.44 TL’ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50’den 2.75’e, en uzun mesafe 3.70 TL’den 4 TL’ye çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1.75 TL oldu. Sektör temsilcileri ise zamları düşük bulurken, taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-indi ücretinin 3 TL olmasını talep etti. Zammı değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Belediyemizin yüzde 11 oranında ulaşım tarifelerine zam yapmasını az bulduk. Bizim talebimiz yüzde 25 oranındaydı” dedi.