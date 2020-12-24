24.12.2020 - 07:00 |
İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuşa yüzde 11 zam
İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2.50’den 2.75 TL’ye çıktı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın son toplantısında minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul’da minibüs, taksi ve dolmuşlara yüzde 11 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edilirken, İstanbulkart ücretlerine zam yapılmadı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Alınan karara göre taksi açılış ücreti 5 TL’den 5.55 TL’ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL’den 6.38 TL’ye, lüks taksilerde 8.50 TL’den 9.44 TL’ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50’den 2.75’e, en uzun mesafe 3.70 TL’den 4 TL’ye çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1.75 TL oldu. Sektör temsilcileri ise zamları düşük bulurken, taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-indi ücretinin 3 TL olmasını talep etti. Zammı değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Belediyemizin yüzde 11 oranında ulaşım tarifelerine zam yapmasını az bulduk. Bizim talebimiz yüzde 25 oranındaydı” dedi.