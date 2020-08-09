İstanbul’dan 236 noktaya ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketler yılın 7 ayında 27 sektörde 35 milyar 494 milyon 831 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İstanbul’dan geçen yılın aynı döneminde 40 milyar 567 milyon 193 bin dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Böylece İstanbul’un ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 12.5 azalış kaydetti.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın 7 ayında 5 milyar 803 milyon 633 bin dolar oldu.

İstanbul’da yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, en fazla ihracat artışı yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. İstanbul’un geçen yılın ocak-temmuz döneminde 39 milyar 5 bin dolar olan yaş meyve ve sebze ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 39.6 artarak 54 milyar 458 bin dolara yükseldi.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul’dan içerisinde ülkeler, serbest bölgelerin bulunduğu toplam 236 noktaya ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 230 noktaya dış satım yapılmıştı.