İstanbul’dan yazın 7.5 milyon yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden AA’nın derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı’nda haziran ayında 7 bin 68 sefer icra edildi.



Temmuzda 13 bin 272 iç ve dış hat seferinin icra edildiği İstanbul Havalimanı’nda ağustosta 15 bin 223 uçuş düzenlendi. Havalimanından yaz dönemi 35 bin 563 sefer yapıldı.



Seferler azalsa da...



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yazın toplamda 28 bin 159 iç ve dış seferi icra edildi. Haziranda 4 bin 555, temmuz 9 bin 777, ağustosta ise 13 bin 827 sefer bu havalimanından gerçekleştirildi.



İstanbul Havalimanı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seferlerin azaltılmasına rağmen bu yaz da yolcu trafiği açısından yoğun bir dönem yaşadı.



Haziran ayında İstanbul Havalimanı’ndan 604 bin 662 yolcu seyahat etti. Havalimanından, temmuzda 1 milyon 400 bin 15 yolcu geliş gidiş yaptı. Ağustosta ise 1 milyon 928 bin 769 yolcu İstanbul Havalimanı’nı uçmak için kullandı.



Yaz döneminde İstanbul Havalimanı’ndan toplam 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan haziranda 512 bin 458 yolcu geliş gidiş yaptı. Bu havalimanından temmuzda 1 milyon 225 bin 620, ağustosta 1 milyon 813 bin 162 yolcu ağırlandı. Toplamda 3 milyon 551 bin 240 yolcu iç ve dış hatta bu havalimanından geçiş yaptı.