İstanbullu sanayiciye destek

Projeyle İAYOSB’de faaliyet gösteren firmalara, hedef pazar belirleme ve online müşteri veya tedarikçi bulma konusunda yeni sürece uyumlu dijital sistemler kullanılarak danışmanlık hizmeti verilecek. Böylece salgının bölge ve ülke ekonomisi üzerindeki negatif etkisinin azaltılması hedefleniyor.

İAYOSB Başkanı Murat Çökmez, “Firmaların hedef ülke ve sektörleri belirlenerek kaynak kayıpları ve hata paylarının azaltılması amaçlanıyor” dedi.