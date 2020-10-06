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    06.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstanbullu sanayiciye destek

    İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB), Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında “Dış Ticarette Milli Güç İçin Dijital Çözüm, Uzaktan Erişim ve Sürdürülebilirlik” başlıklı projesiyle İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda İAYOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurularak bu alanında uzman bir ekip oluşturulacak.

    İstanbullu sanayiciye destek

     

    Projeyle İAYOSB’de faaliyet gösteren firmalara, hedef pazar belirleme ve online  müşteri veya tedarikçi bulma konusunda yeni sürece uyumlu dijital sistemler kullanılarak danışmanlık hizmeti verilecek. Böylece salgının bölge ve ülke ekonomisi üzerindeki negatif etkisinin azaltılması hedefleniyor.

    İAYOSB Başkanı Murat Çökmez, “Firmaların hedef ülke ve sektörleri belirlenerek kaynak kayıpları ve hata paylarının azaltılması amaçlanıyor” dedi.

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