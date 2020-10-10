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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İstasyon sayısında hedef büyüttüler

    Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, “İzmir bölgesinde 39 istasyonumuzla hizmet veriyoruz; İzmir’i önemsiyor, 2021’de bölgede daha da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

    İstasyon sayısında hedef büyüttüler

     

    İzmir’de bayi ve bölge temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, İzmir’in kendileri için önemine dikkat çekti. Toplam 900 istasyona ve yüzde 6.5 pazar payına sahip olan Total ve M Oil, büyüme hedefleri doğrultusunda İzmir bölgesindeki istasyon sayılarını artırmayı planladıklarını açıkladı. Yılmaz, görüşlerini şöyle ifade etti:

    “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda TOTAL ve M Oil’i Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. çatısı altında birleştirdik. Her iki markanın yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve sahadaki gücünün birleşmesi bizi şimdiden heyecanlandırıyor. Bu birleşmenin yaratacağı sinerji ve güçle önümüzdeki günlerde hedeflerimize doğru büyük bir hızla ilerleyeceğiz, sektördeki gücümüzü daha da artıracağız. Bu yolculukta bizim için İzmir’in önemi oldukça fazla. İzmir’de 31 TOTAL, 8 M Oil olmak üzere toplam 39 istasyonumuzla ve yüzde 6.1 pazar payıyla hizmet veriyoruz.”

    Kültüre destek

    Yılmaz, “İstasyonlarımızın yanında, 12 senedir Smyrna Antik Kent kazı sponsorluğumuz ile kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, İzmir’in tarihi değerlerini korumak üzere çalışıyoruz. Bugün de, yönetim kadromuz ile birlikte bölgedeki iş ortaklarımızla bir araya geldik; bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak, tüketici beklentilerini birlikte analiz ederek yerel çözümler üretmeyi hedefliyoruz. 2020’yi hazırlık yılı olarak görüyor, iş ortaklarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2021’de kararlı adımlar ile şirketimizi ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

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