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    HaberlerEkonomi Haberleri İşte altın fiyatlarında son durum
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    28.08.2020 - 11:34 | | AA

    İşte altın fiyatlarında son durum

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 459,3 liradan işlem görüyor.

    İşte altın fiyatlarında son durum

    Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında, 456,3 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 459,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.948 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısındaki güvercin açıklamalarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Bugün ABD'de öncü dış ticaret göstergeleri ile kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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      İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.
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