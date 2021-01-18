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18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İşte illere göre konut satış ligi

Konut satışlarında 2020’de bir önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 29.3 ile Şırnak’ta olurken, düşüşte başı yüzde 19.6 ile Bolu çekti.

İşte illere göre konut satış ligi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden AA’nın derlediği bilgiye göre, geçen yıl 2019’a kıyasla konut satışları yüzde 11.2 artarak 1 milyon 499 bin 312’ye yükseldi. Söz konusu dönemde 72 ilde konut satışları artarken, 9 ilde düşüş kaydedildi.

Geçen yıl konut satışlarında en fazla artış yüzde 29.3 ile Şırnak’ta yaşandı. Şırnak’ı, yüzde 27.8 ile Gümüşhane, yüzde 25.8 ile Tekirdağ, yüzde 22.8 ile Mersin ve yüzde 21.4 ile Iğdır izledi. Şırnak’ta 1252, Gümüşhane’de 1522, Tekirdağ’da 34 bin 618, Mersin’de 43 bin 496 ve Iğdır’da 1955 konut satıldı.

İstanbul ilk sırada

En yüksek artışın görüldüğü diğer iller ise yüzde 20.6 ile Kırklareli, yüzde 20.3 ile Muğla, yüzde 19.2 ile Bitlis, yüzde 18.6 ile Ankara ve yüzde 18.3 ile Erzincan olarak sıralandı.

Konut satışlarında 2020’de yıllık bazda kaydedilen düşüşte yüzde 19.6 ile Bolu başı çekerken, bu şehirde 6 bin 562 konut satıldı.

Söz konusu dönemde Bartın’da konut satışları yüzde 6.9, Çankırı’da yüzde 6.1, Kahramanmaraş’ta yüzde 5, Zonguldak ve Antalya’da yüzde 2.1, Mardin’de yüzde 1.4 ve Manisa’da yüzde 0.5 azalırken, Osmaniye’de hemen hemen aynı kaldı. Türkiye’de geçen yıl satılan konut sayısı 2019’a göre 150 bin 578 artarken, nüfus açısından en büyük kentlerdeki konut satışlarında yaşanan yükselişler de dikkati çekti.

İstanbul’da geçen yıl konut satışlarında 2019’a kıyasla yüzde 11.5, Ankara’da yüzde 18.6, İzmir’de yüzde 18, Kocaeli’de yüzde 17.8 ve Bursa’da yüzde 10.6 yükseliş oldu. Bu dönemde konut satışları İstanbul’da 237 bin 675’ten 265 bin 98’e, Ankara’da 132 bin 486’dan 157 bin 95’e, İzmir’de 79 bin 221’den 93 bin 457’ye, Kocaeli’de 31 bin 207’den 36 bin 770’e ve Bursa’da 49 bin 936’dan 55 bin 222’ye yükseldi.

 

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