İşten çıkarma yasağı Haziran 2021’e uzuyor

Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen “işten çıkarma yasağı” olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Pandemi nedeniyle özel sektör şirketlerinde, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sigortalı ve işveren primlerinin tamamı üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek.