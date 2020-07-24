BİST119.0310.00EURO7.950.17USD6.840.04ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İşten çıkarma yasağı Haziran 2021’e uzuyor
    ABONE OL
    24.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    İşten çıkarma yasağı Haziran 2021’e uzuyor

    Koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan ve Meclis’te bir Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda bazı değişikliklerle yasalaştı.

    İşten çıkarma yasağı Haziran 2021’e uzuyor

    Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen “işten çıkarma yasağı” olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Pandemi nedeniyle özel sektör şirketlerinde, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sigortalı ve işveren primlerinin tamamı üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. 

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

    Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu alarm veren 7 şehri açıklayarak duyurdu

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Sıradaki Haber