24.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
İşten çıkarma yasağı Haziran 2021’e uzuyor
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan ve Meclis’te bir Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda bazı değişikliklerle yasalaştı.
Yeni düzenlemeye göre, salgın üzerine hayata geçen “işten çıkarma yasağı” olarak bilinen uygulama, Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Pandemi nedeniyle özel sektör şirketlerinde, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sigortalı ve işveren primlerinin tamamı üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek.
İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.