İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?

Pandemi ile işten çıkarmaya yasağı getirilmişti. Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Salgın ile gelen işten çıkarma ile ilgili durumun ne olacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.