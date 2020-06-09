09.06.2020 - 14:19 |
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?
Gelen bir son dakika haberine göre; Yeni İstihdam Kalkanı paketinin detayları belli oldu. Salgın ile gelen işten çıkarma yasağı ile ilgili de yeni ayrıntılar paylaşıldı.İşte işten çıkarma yasağıyla ilgili yeni ayrıntılar...
Pandemi ile işten çıkarmaya yasağı getirilmişti. Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Salgın ile gelen işten çıkarma ile ilgili durumun ne olacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.