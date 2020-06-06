Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, istihdama yönelik geniş kapsamlı bir paket çalışması içinde olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basın mensupları ve ekonomistlerle bir araya gelen Albayrak, normalleşme süreciyle istihdam konusunun çok daha öne çıkacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Bu manada (istihdam) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çok geniş kapsamlı ciddi bir paket hazırlığı içerisinde. Bizler de katkıda bulunuyoruz. ‘İstikrar Kalkanı’ndan sonra normalleşmeyle birlikte ‘İstihdam Kalkanı’ diyebileceğimiz bir paketle piyasalara bu anlamda bir rahatlama sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı, destek verdiği kamu olarak bizim bu çerçevede bir resim ortaya koyacağız bir çalışma. Mart, nisan ve mayıs ayının yıkıcı etkilerini ciddi anlamda minimize edecek. Hayatın normalleşmesiyle birlikte özellikle bu anlamda mikro düzeyde detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Pakette bunlara temas edecek detaylar da olacak. Önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde gelişmelere şahit olacağız.”















Vergi affı yok



Berat Albayrak, “Vergi affı ya da indirimi gündeme gelebilir mi?” şeklindeki soru üzerine, vergi indirimleri konusunun her dönem süre gelen bir konu olduğunu belirtti. Vergi affı gibi algılanabilecek konulara olumlu ve sıcak bakmadığını söyleyen Albayrak, “Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” dedi.



‘Reel sektör için varız’



Albayrak, pandemi döneminde devreye aldıkları destek paketlerinin ciddi rağbet gördüğünü, 1.1 milyon esnafın ve yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşın bu imkanlardan yararlandığını söyledi. Başvuru kabul oranlarının yüzde 85’in üzerine çıktığını ifade eden Albayrak, “Biz reel sektör için varız, reel sektörün taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.





Enflasyon temmuzda düşecek

Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ortaya konulan yıllık enflasyon hedefinde yukarı yönlü olmaktan ziyade tam tersine aşağı yönlü bir risk olduğunu belirterek, “Enflasyonda yıl sonu için yüzde 8,5’lik hedef halihazırda hala gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Gerek merkez bankası olsun gerek bizim araştırma birimindeki arkadaşlarımızın raporları olsun temmuzla birlikte bu trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Pozitif ayrıştık’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelişmiş ülkelere ve diğerlerine kıyasla Türkiye’nin birçok anlamda pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bıraktığını belirterek, “Türkiye, sağlık ve ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz sahadaki aksiyon planları ve adımları manasında birçok ülkeye kıyasla kararları hızlı ve güçlü aldı. Bunun meyvelerini topladık. Toplamaya da devam ediyoruz” dedi.

‘Hormonlu değil, doğal büyüme’

Kalkınmadaki ivmelenmenin artışı için yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Albayrak, Türkiye’nin bu süreci ihracat, iç piyasa talebi ve turizm bacaklarıyla bütüncül ve dengeli olarak yöneteceğini söyledi. Türkiye’nin “hormonlu” değil, “doğal” büyüme sürecini destekleyecek yeni bir döneme girildiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

“Ben bu sürecin Türkiye açısından fırsatlarının tehditlerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Gerek Avrupa ve ABD ekonomilerinin dün, bugün ve yarın içinden geçtiği süreçlerin oluşturduğu soru işaretleri, gerek doğu ekonomilerinin yeni dünya düzenindeki bugüne kadar almış olduğu pay ve bugünden sonraki sürecin, çatışmaların, risklerin oluşturduğu tüm bu kesişimin, kavşak noktasının ortasında Türkiye var. Lojistik, altyapı, enerji gibi... Tüm bu çerçeve Türkiye’yi birçok açıdan daha da pozitif ayrıştıracağını düşünüyorum. Normalleşme süreçlerinin daha hızlı gerçekleşmesi için gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz. Sahip olduğumuz bu hassas dengeyi önümüzdeki dönemde çok daha etkin kullanacağız.”

Albayrak, Türkiye’nin ulaşmak istediği yüzde 5 doğal, faizsiz, sağlıklı büyüme dengesine doğru hareket ettiğini söyledi.

‘Yılı büyümeyle kapatacağız’

Albayrak, Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesi açısından pozitif ayrıştığını belirterek, şöyle devam etti:

“İkinci çeyrekte de dünyadaki ülkelere bakacağız ve dünyadaki daralma ne çerçevede olacaksa, Türkiye olarak bu sıralamada birçok ülkeye kıyasla daha olumlu bir netice alacak. Nispeten daha az etkilenen ülkelerden olmak için mücadele veriyoruz. Mayıs, nisana göre daha olumluydu. Haziran mayısa göre daha olumlu kapanırsa ikinci çeyrek de bu çerçevede olacak. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerle birlikte bu yılı büyüme anlamında olumlu kapatacağımızı düşünüyoruz.”

Yeni bir alan açıldı

Albayrak, küresel ekosistemin içinde tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi ihtiyacının Türkiye’nin önünde yeni bir alan açtığını belirterek şunları söyledi:

“Son haftalarda dünyanın birçok büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumlarla çok ciddi görüşmeler yapmaya hali hazırda başladık. Bunları zaman içinde kademe kademe yürüteceğiz. Türkiye’de üretim, yatırım konusunda somut işler yapıyoruz. Bu süreci daha uçuşların bile başlamadığı bir dönemde başlattık. Bizim özgüvenli duruşumuzu perçinleyen gelişmelerden sadece bir tanesi bu.”

Albayrak, Türkiye’deki tahvillere uluslararası yatırımcıların kolay erişmesi konusunda birtakım çalışmalar yaptıklarını, yakında buna ilişkin açıklamaların yapılacağını dile getirdi.

Yerel parayla ticaret artıyor

Bakan Albayrak, yerel paralarla ticaretin gelecek dönemde çok daha öne çıkacağını belirterek şunları kaydetti:

“Dolarizasyonun hızla tersine döndüğü bir iklimde 2021’de Türkiye çok enteresan bir bilanço ile karşı karşıya kalacak. Bunun temellerini attık meyvelerini daha da göreceğiz. Ticaret dengesi ve üçüncü para biriminin baskı oluşturma hususunun elimine edecek şekilde gerçekleşecek bir dönemin, önemli ve normalleşme araçlarından biri olarak swapı görüyoruz. Gerek yerel paralarla ticaret gerek ticaret dengesi konusunun dünyada olduğu gibi Türkiye için gelecek dönemde çok daha öne çıkacak bir husus.”

Albayrak, Rusya’nın yanı sıra Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya ile yerel parayla ticaret konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

‘Faizler düşecek, taviz vermeyeceğiz, seçim yok’

Albayrak, “TL reel faizlerinde uzun yıllar sonra tek haneye şahit olduğumuz bir iklimde ekonominin paydaşları bundan pozitif şekilde etkileniyor” dedi. Kredi faizleri düşerken mevduat faizlerinin de gerilediği, bu tasarrufların dövize yönelme riski bulunup bulunmadığı değerlendirmesi üzerine Albayrak şunları söyledi:

“Ben döviz talebi yoğunluğu görmüyorum. Son birkaç aydır dünyada yaşanan süreçten kaynaklı altın talebi arttı. Doğru. Son haftalardaki normalleşmeyle altına olan talebin, yavaş yavaş bu döngü içerisinde gidip geleceğini düşünüyorum. Normalleşmeye bağlı olarak reel sektörün üretim kapasitesi ve potansiyeli çerçevesinde Türkiye’yi ayrıştıracak önemli hususlardan birisi mevduat faizleri, faizler düşecek. Dünyanın hangi sektöründe yüzde 15 kar marjı var? Hangi yatırım, hangi istihdamdan bahsedeceksiniz? Uzun yıllar sonra ilk defa TL-döviz makasını daralttık. Dolarizasyon riskinin tersi yönünde ciddi bir sürece giriyoruz. Faizler ile kurda, enflasyonda istikrarlı dönemin devam etmesi sürecinden taviz vermeyeceğiz. Seçim yok, o yok, bu yok.”

‘Dünyanın üstünden TIR geçti’

Salgın süreci bittiğinde ve geriye dönüp bakılınca “dünyanın üzerinden TIR geçmiş” ve “Türkiye’ye ise motosiklet veya bir parçası çarpmış” gibi bir durumun görülebileceğini söyleyen Albayrak, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı çok rahat başarabilecek kapasite ve potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Borsa İstanbul rüzgârı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul’un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, “Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor” ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul’un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, “Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.