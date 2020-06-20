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    20.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    İstikrar Kalkanı yolunda ilerliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde gelinen noktayı ve küresel gelişmeleri istişare ettiklerini bildirdi.

    İstikrar Kalkanı yolunda ilerliyor

    Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

    “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz.”                  

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