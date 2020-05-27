BİST104.9541.87EURO7.430.57USD6.770.78ALTIN370.990.64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İtalya, AB'nin 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor
    ABONE OL
    27.05.2020 - 18:53 | | AA

    İtalya, AB'nin 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor

    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni tip coronavirüsün (covid-19) ekonomik etkileriyle mücadele için teklif ettiği 750 milyar avroluk kurtarma paketini olumlu bulduğunu bildirdi.

    İtalya, AB'nin 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklifini olumlu buluyor

     

    Başbakan Conte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) açıkladığı AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı ile Kovid-19 ekonomik kurtarma paketini içeren tekliflerini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

    Başından beri buna inandıklarını ifade eden Conte, "Brüksel'den mükemmel sinyal. Tam olarak İtalya'nın belirttiği yönde bir ilerleme. 500 milyar hibe, 250 milyar kredi, bunlar uygun rakamlar. Şimdi bunun üzerindeki müzakereyi hızlandıralım ve kaynakların yakında serbest kalmasını sağlayalım." ifadelerini kullandı.

    Von der Leyen, AP’deki konuşmasında, güvenli bir gelecek için hızlı biçimde cesur adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, "Komisyon, AB'nin uzun dönem bütçesinin 1,1 trilyon avro olmasını ve 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma enstrümanı kurulmasını teklif ediyor." diye konuşmuştu.

    AB Komisyonu'nun teklif ettiği fonun, salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya'ya 81,8 milyar avroluk hibe ve 90,9 milyar avroluk kredi, İspanya'ya 77,3 milyar avro hibe, 63,1 milyar avro kredi ve Fransa'ya 38,7 milyar avro hibe sağlaması planlanıyor.

    İstanbul'da trafik bazı noktalarda durma noktasına geldiRamazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mayıs ayının son günleri! Uludağ'da kar yağdı

    Mayıs ayının son günleri! Uludağ'da kar yağdı

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

    Batı Karadeniz'de ve Bolu Dağı'nda yoğun sis! Göz gözü görmedi

    Batı Karadeniz'de ve Bolu Dağı'nda yoğun sis! Göz gözü görmedi

    Sıradaki Haber