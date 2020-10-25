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    25.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İtalyanlara Türk narenciyesi

    Türkiye’nin İtalya’ya 9 aylık narenciye ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 450, değerde ise yüzde 595 artış kaydetti.

    İtalyanlara Türk narenciyesi

    Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 728 bin ton narenciye ihraç edilerek 374 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

    İtalya’ya narenciye ihracatı artışı dikkati çekti. İtalya’ya narenciye ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1067 tondan 5 bin 871 tona çıktı. Elde edilen gelir ise 580 bin dolardan 4 milyon dolara yükseldi.

    Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, koronavirüs salgınına rağmen narenciye ihracatındaki artışın sürdüğünü söyledi.

    Kovid-19’un narenciye ürünlerine olan ilgiyi artırdığına işaret eden Kaçmaz, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörünün önemi bir kez daha anlaşıldı, buna bağlı olarak tarımsal üretim ve ürünlerin tüketiminde artış gözlemlendi. Narenciyenin özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde en önemli etken olan C vitamini ihtiva etmesi sebebiyle ürünlere olan ilgi arttı, gerek iç tüketim gerekse ihracatta artış yaşandı” diye konuştu.

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