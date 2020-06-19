İthal girdi azalır verim artar

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) tarafından yayınlanan ‘Toprak Organik Madde Raporu’, bitkisel üretimde ithal girdileri azaltıp, verimi artıracak bir program oluşturuyor. İdeal bir toprağın yüzde 5 oranında ‘organik madde’ içermesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle organik madde yeterliliğinde yüzde 3’ün kabul edildiği vurgulanıyor.

‘Kalkınma hamlesi’

Ancak Türkiye’nin birçok tarım bölgesinde organik madde çoğunlukla yüzde 2’nin altında, hatta yüzde 1 sınırında bulunuyor. Uzmanlar, topraktaki ‘organik madde’ sorunu çözülmeden yapılacak her uygulamanın eksik kaldığına dikkat çekerken, bu nedenle topyekun bir seferberlik çağrısı yapıyor. Bu sayede üretimde daha fazla su ve daha fazla kimyasal gübre ihtiyacı olmadan, ithal girdi azaltılıp, verim ise artırılabilecek.

Türkiye’de bu kapsamda toplu bir rapor hazırlayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, organik madde eksikliğinin önemli verimlilik sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle Kovid-19 sürecinde tarımda yeterliliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkat çeken Sade, Türkiye’de kurak iklim kuşağı, hasat artıklarının yok edilmesi, organik gübrelerin tarımsal üretim dışı kullanılması, yanlış toprak işleme gibi nedenlerle organik madde eksikliği yaşandığını söyledi. Sade, “Bir hasta var ve ağzından beslemek zorundasınız. Bu durumda yaşar ama sağlıklı bir insan gibi değil. İşte topraktaki durum da bu. Toprağın bir canı var. İçinde ona yetecek her şey varken çeşitli nedenlerle azalıyor. Bu bir kader değil. Bunu bir kalkınma hamlesi olarak ele alıp hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

‘İlk politikamız olmalı’

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının ‘ekilmedik bir karış arazi kalmayana kadar’ ülkenin tüm tarım alanlarının kullanılması için önemli çalışmalar yürüttüğünü hatırlatırken, bu nedenle mevcut alanların verimini artırmak konusunda büyük adımlar atılması gerektiğini söyledi. ‘İlk politikamız olmalı’ diyen Soylu şöyle devam etti:

“Şu ana kadar kolaycılığı seçip kimyasal gübreler ile birim alanda verimi artırmaya çalıştık. Ancak olması gereken ise toprağın kendi yapısıyla canına can katmak olmalı. Bu çevreci yaklaşım ile bizden sonraki nesillere de verimli topraklar bırakabiliriz. Hem de o meyvede sebzede özlediğimiz doğal aromalara, kokulara, görüntülere kavuşacağız. Uzun soluklu bir iş. Bu uzun maratonda gıda güvenliğimizi sağlamak için sigortamız olabilir.”

‘İnanılmaz bir değer’

Raporda, organik maddeyi artıracak uygulamalar, sorun ve çözüm önerileri de yer alıyor. Bayram Sade’nin ‘inanılmaz bir değer’ olarak bahsettiği tavuk gübresi de bu uygulamalardan biri olarak gösteriliyor. Bazı öneriler şunlar:

- Tarım ve Orman Bakanlığınca organik gübrelere ve mineral katkılı organik gübrelere verilen destekler sürmeli.

- Anız yakma cezaları uygulanmalı, hasat artıklarının mutlaka tarlada kalması sağlanmalı.

- Ana ürünlerin arasında kışlık ya da yazlık yeşil gübre bitkilerinin ekilmesi ve çiçeklenme döneminde toprağa karıştırılması özendirilmeli.

- Her üreticinin evsel ve çiftlik organik artıklarını olgunlaştıracakları kompost çukuruna sahip olması özendirilmeli.

- Tavukçuluk işletmeleri yoğunlaşıyor. Gübreler belediyelerce toplanarak, olgunlaştırıldıktan sonra toprakla buluşturulmalı.